Catania, rapinò una farmacia e tentò un altro colpo: arrestato

Arrestato a Catania un ragazzo di 24 anni, S. P., accusato di aver commesso l'8 gennaio una rapina ai danni di una farmacia e un tentativo di rapina in un supermercato, colpo sfumato grazie alla reazione di un dipendente. Il giovane in entrambi i casi era armato di coltello. Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito una ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Catania.

Le indagini

Gli inquirenti sono risaliti al ragazzo tramite la visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dei due esercizi commerciali. In occasione della rapina in farmacia le telecamere hanno ripreso sia il 24enne, a volto scoperto e armato di coltello, che l'autovettura usata per fuggire. Il tentativo di rapina nel supermercato è stato compiuto con lo stesso modus operandi.