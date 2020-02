Marsala, farmaci scaduti in residenza per anziani: ispezione dei Nas

I carabinieri del Nas, all’interno di una “residenza assistita” per anziani nell’entroterra di Marsala (in provincia di Trapani), realizzata in un'ex proprietà della Provincia (ora Regione), a quanto trapela avrebbero trovato diversi farmaci scaduti. Nei bagni della struttura, inoltre, sarebbero state trovate bottiglie di amuchina e alcool, che qualcuno dei 20 degenti avrebbe anche potuto utilizzare in modo non appropriato. Ai gestori della struttura, i Nas avrebbero dato 2 settimane di tempo per eliminare le irregolarità riscontrate.