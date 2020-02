Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 2 febbraio

La situazione meteo in città

A Palermo cielo coperto al mattino, poco nuvoloso invece a partire dal pomeriggio. Non sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C. In mattinata, venti deboli da ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Sul litorale etneo attesi cieli poco nuvolosi. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Nord-Ovest con intensità di 10 km/h, con possibili raffiche fino a 15 km/h. Bella giornata anche sulla Piana di Catania con temperature minime comprese tra 5 e 10 °C e massime comprese tra 13 e 20 °C.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa attesa una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con qualche leggero addensamento in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C. In mattinata soffieranno venti deboli da nord-ovest, nel pomeriggio leggera brezza da est.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento attesa una giornata con cielo sereno, salvo la presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C. Venti moderati da ovest lungo tutta la giornata.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,3 µg/m³.