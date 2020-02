Crollo abitazione a Caltagirone, s'indaga per disastro colposo

A Caltagirone, nel centro storico della città in provincia di Catania, ieri sera è crollato il solaio di una casa disabitata. Due persone che si trovavano sul terrazzo di un palazzo vicino sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco. Si tratta di una coppia di coniugi, che ha riportato delle lievi escoriazioni. Sul posto sono intervenuti anche il 118, carabinieri e polizia.

A seguito dell'accaduto, il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, ha aperto un'inchiesta per disastro colposo, al momento senza indagati, e ha disposto il sequestro dell'immobile - per capire le cause che hanno provocato la sua distruzione - e di quelli attigui, fino a quando non saranno dichiarati agibili.

Sfollate 18 famiglie

Sono diciotto famiglie - circa 30 persone - le famiglie sfollate a causa del crollo. Alcune hanno trovato una soluzione personale, altre invece sono ospitate, a spese del Comune, nell'Hotel Villa Sturzo, dove ieri sera sono stati assistiti anche dal sindaco, Gino Ippolo, e dal vescovo di Caltagirone, Calogero Peri. Inoltre, l'amministrazione comunale ha fatto sapere che avvierà dei sopralluoghi e ha annunciato che chiederà l'intervento della protezione civile della Regione Siciliana e Nazionale.

Le parole del procuratore

Il procuratore Verzera ha voluto, poi, ringraziare i soccorritori, prontamente intervenuti, e il sindaco Ioppolo: "Due persone che erano nella casa attigua a quella crollata sono state soccorse e messe in salvo dai vigili del fuoco, che sono un corpo d'eccellenza a cui tutti dobbiamo essere grati. Ringrazio anche il sindaco Ioppolo che ieri sera si è recato subito sul posto e si è immediatamente attivato per trovare un degno alloggio alle persone che erano rimaste senza casa", le sue parole.

Data ultima modifica 02 febbraio 2020 ore 14:54