Palermo, rapinati un supermercato e un benzinaio: indagini in corso

Sono in corso le indagini della polizia su due rapine messe a segno a Palermo. La prima è stata compiuta in un supermercato in via Luigi Manfredi nella zona di via Oreto. L'altra in un distributore di benzina in via Ernesto Basile. In tutti e due i casi a mettere a segno i colpi sono stati due rapinatori armati di pistola e a volto coperto. La polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.