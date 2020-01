Aggredisce la ex e i propri familiari nel Catanese: arrestato 25enne

La procura di Catania, nell'ambito di un’indagine, ha chiesto e ottenuto dal gip una misura di custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri, nei confronti di un 25enne nel Catanese. Il giovane è indagato per atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni della ex convivente, dei suoi genitori e dell'attuale compagno 19enne della donna. Dopo la notifica del provvedimento, il ragazzo è stato portato in carcere.

Le violenze

A quanto trapela dalle indagini, l’uomo, che ha avuto una figlia dalla vecchia convivente e oggi ha 3 anni, in passato avrebbe minacciato di morte i suoi ex suoceri. In un caso, dopo averli tamponati con l'auto e picchiati, avrebbe urlato loro addosso: "Io vi ammazzo, non finisce qui! Ammazzo voi e pure... vi stermino!". Il 25enne è dunque accusato di aver speronato più volte le vetture guidate dai suoi familiari.