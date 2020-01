Palermo, tenta incasso rimborso Irpef con falso documento: arrestato

Un uomo di 62 anni, F.T., è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e denunciato per tentata truffa. L'uomo si è presentato all'ufficio postale di Ficarazzi, in provincia di Palermo, per tentare di incassare un rimborso Irpef di 826 euro emesso dall'Agenzia delle entrate in favore di un palermitano.

La truffa

Per chiedere il rimborso il 62enne aveva presentato una carta d'identità falsa e la lettera di rimborso. Documento di identità e modulo sono stati sequestrati anche per risalire al falsario che ha realizzato il documento di riconoscimento non autentico. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.