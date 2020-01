Sequestro di oltre 10mila prodotti in vendita non a norma nell’Ennese

La guardia di finanza è intervenuta in un bazar nella provincia di Enna per sequestrare oltre 10mila prodotti messi in vendita senza certificazioni di conformità, sprovvisti delle indicazioni circa la provenienza e i dati dell'importatore. Sono inoltre stati anche sorpresi due lavoratori in nero. Il titolare dell’attività è stato sanzionato per oltre 70mila euro.

Il sequestro

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato svariate tipologie di prodotti relativi al settore casalingo, dell’abbigliamento e dei giocattoli. Tutti gli articoli sono risultati potenzialmente pericolosi per la salute e l'ambiente, perché sprovvisti dei requisiti tecnici previsti e disciplinati sia dal Codice al consumo, sia dalla normativa sulla sicurezza.