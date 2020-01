Sequestrato caseificio abusivo nel Palermitano: titolare denunciata

I Nas dell'Arma dei carabinieri hanno sequestrato a Godrano (in provincia di Palermo) un caseificio abusivo realizzato in alcuni locali privi dei requisiti igienico sanitari. Sono stati requisiti anche 300 chili di formaggio del valore di 5mila euro, tenuti in cattivo stato di conservazione, e le relative attrezzature per la produzione e la lavorazione degli alimenti, che ammontano a circa 160mila euro. La titolare dell'attività è stata sanzionata per 3mila euro, denunciata alla procura di Termini Imerese (nel Palermitano) e segnalata all'Azienda sanitaria provinciale del capoluogo siciliano. Tutto il materiale prelevato dalle forze dell’ordine è stato affidato in custodia giudiziaria a lei.