Meteo a Palermo: le previsioni del 22 gennaio

La situazione meteo in città

A Palermo cielo coperto o poco nuvoloso per tutta la prima parte della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Si attendono cieli nuvolosi su Palermitano e Trapanese e zone interne, continuano ivece le piogge nel Siracusano e Catanese. Temperature minime comprese tra 3 e 12 °C e massime comprese tra 8 e 16 °C.

La situazione meteo a Catania

A Catania attese piogge deboli nelle prime ore della giornata, mentre a partire della meteà del pomeriggio si attendono cieli nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli coperti per tutto l'arco della giornata e sono attese foschie in tarda serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.