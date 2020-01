Svincolo dell’A19 trasformato in discarica: sequestro a Palermo

Era stato trasformato in una discarica abusiva lo svincolo stradale chiuso sull'autostrada A19 Palermo-Catania, situato all’altezza del centro commerciale Forum, che gli agenti della polizia municipale del capoluogo siciliano hanno sequestrato oggi, a seguito di un intervento sul posto insieme ai tecnici dell’Arpa. Durante l’ispezione, nell’area sono stati individuati anche rifiuti ritenuti pericolosi, motivo per il quale sono state attivate le procedure di messa in sicurezza in emergenza a tutela della salute pubblica.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Inoltre, come si apprende, le immondizie sono state dati più volte alle fiamme. La zona è stata affidata all'ufficio ambiente del Comune di Palermo per l'attivazione della messa in sicurezza in via d'urgenza.

Dopo il sequestro, sono subito state avviate le indagini, con gli inquirenti che stanno esaminando le registrazioni degli impianti di video sorveglianza presenti sul posto per risalire a quanti autotrasportatori hanno abbandonato la spazzatura.