Ruba elettricità per piantagione marijuana: arrestato nel Palermitano

Un 32enne di Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, è stato arrestato dai carabinieri per furto di energia elettrica, che utilizzava per alimentare lampade alogene, climatizzatori, ventilatori e altre attrezzature necessarie per facilitare la crescita delle piantine di marijuana che coltivava in casa. Durante una perquisizione presso la sua abitazione, i militari hanno infatti trovato una vera e propria piantagione, con ottanta vasi nei quali da poco erano stati piantati dei germogli, alti tra i 3 e i 5 cm.

Il sequestro

I carabinieri hanno provveduto a contattare i tecnici dell’Enel, che hanno rimesso a norma il contatore, mentre i vasi con le piantine e il materiale utilizzato per la coltivazione sono stati sequestrati. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In casa il 32enne aveva anche 12 grammi di marijuana pronta per l’assunzione.