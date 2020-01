Denunciato "furbetto del cartellino" nel Palermitano

A Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, un dipendente del Comune è stato denunciato dalla guardia di finanza per assenteismo. Le assenze illegittime del lavoratore sono state scoperte durante una verifica delle "timbrature".

Gli accertamenti

Secondo quanto accertato con appostamenti, pedinamenti e riprese fotografiche e video, l'uomo - ora accusato di truffa aggravata e false attestazioni di presenza in servizio - si sarebbe assentato per ore durante l'orario di lavoro per fare la spesa al supermercato e, in alcuni casi, anche per eseguire lavori di giardinaggio nella sua abitazione.