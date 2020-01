Carini, ritrovato in campagna l’80enne disperso da venerdì mattina

Un 80enne, di cui non si avevano più notizie da venerdì, è stato ritrovato nella notte nelle campagne di contrada Passo d'Acqua a Carini. A segnalare la sua presenza, intorno alle 2:30, è stata una donna che vive nei dintorni, la quale, dopo aver udito dei lamenti provenienti dalle vicinanze, ha subito lanciato l’allarme. L’anziano è stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo in stato di semi assideramento.

La scomparsa e le ricerche

L’80enne era uscito di casa venerdì mattina per recarsi al supermercato, decidendo poi di andare in campagna. L’uomo, però, non è più tornato a casa, perdendo l’orientamento molto probabilmente a causa di un malore. Dal momento della segnalazione della scomparsa, non si sono mai interrotte le ricerche, che hanno visto la partecipazione di una squadra della protezione civile e di diversi volontari del posto. A individuare e prelevare personalmente l’anziano è stato il genero, che ha subito chiesto l'intervento del 118.