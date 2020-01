Palermo, anziano picchiato e maltrattato: chiusa casa alloggio

La polizia, eseguendo un provvedimento del Comune, ha chiuso una casa alloggio di Palermo in seguito a un'inchiesta in cui sono stati accertati maltrattamenti nei confronti di un anziano degente disabile. La "cessazione di attività", come si legge nel documento, riguarda la struttura "Anni Azzurri" di via Benedetto Marcello. Il titolare, indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato sottoposto al divieto di dimora sia in città, sia negli altri Comuni della provincia: Bagheria, Altofonte, Monreale, Ficarazzi e Villabate.

Le indagini sulla struttura

La struttura, a quanto trapela dalle indagini del commissariato di polizia di Zisa-Borgo Nuovo, era suddivisa in due appartamenti posti allo stesso piano. Secondo gli agenti, si tratta quindi di due realtà separate: una totalmente abusiva e l'altra irregolare. Per la prima è stato emesso un ordine di cessazione immediata dell'attività. Per la seconda è stata invece disposta la cancellazione dai registri comunali.

I maltrattamenti

Le indagini del commissariato di polizia di Zisa-Borgo Nuovo avevano accertato, anche attraverso alcune registrazioni, vessazioni e insulti nei confronti di una persona di età avanzata, sofferente e disabile. Una delle addette della casa alloggio è stata ripresa mentre rivolgeva all'uomo parole offensive: "Zitto, maledetto vecchio. Sei un maledetto vecchio...".

Data ultima modifica 17 gennaio 2020 ore 14:59