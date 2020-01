Palermo, trovata droga nascosta in una chiesa sconsacrata

In una chiesa sconsacrata del centro storico di Palermo sono stati trovati, grazie al fiuto del cane antidroga Augustus Dolomites detto "Ron", circa mezzo chilo di hashish e 8mila euro in contanti. A scoprire il nascondiglio clandestino sono stati, durante un servizio antidroga, i carabinieri del nucleo radiomobile con il supporto del nucleo cinofili di Palermo. La chiesa sconsacrata si trova in vicolo Del Giglio. Sono in corso ulteriori indagini per individuare chi possa aver trasformato l’ex luogo di culto in deposito clandestino.