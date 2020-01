Catania, si trova ai domiciliari e ha un chilo di marijuana: arrestato

Un chilo di marijuana è stato sequestrato dalla polizia, a Catania, nell'abitazione di F. S., un uomo di 46 anni che si trovava già agli arresti domiciliari, nel quartiere San Cristoforo. Gli agenti hanno fatto irruzione in casa dell'uomo, in via Adele, dopo aver notato un andirivieni di persone e lo hanno arrestato.

I precedenti

Il 46enne era già stato arrestato nel gennaio del 2015 in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (clan dei Cursoti Milanesi) emessa dal Gip, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per il tentato omicidio di un presunto esponente del clan Cappello - Bonaccorsi, O. P., commesso in concorso con altri esponenti di spicco dei Cursoti Milanesi, tra cui il cugino di S. Il 46enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.