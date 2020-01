Incidente stradale nel Palermitano, morto 31enne in uno scontro

Tragedia in contrada Rebuttone ad Altofonte, in provincia di Palermo. La notte scorsa M.L.B., 31 anni, è morto in un incidente stradale. Da quanto ricostruito, la sua auto - una Fiat Seicento - si è scontrata con un'altra Seicento con a bordo due donne. Il giovane estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco è stato trasportato all'ospedale Civico, dove è poi deceduto. Le due donne di 28 anni e 52 sono ricoverate all'ospedale Policlinico. Non sono in pericolo di vita. Sull'incidente indagano i carabinieri.