Catania, sequestrati 30mila litri di gasolio: 4 arresti e una denuncia

A Catania la guardia di finanza ha sequestrato 30mila litri di gasolio di illecita provenienza destinato illegalmente all'autotrazione. Durante l'operazione, le Fiamme Gialle hanno arrestato quattro persone per sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell'accisa. Erano in un'autorimessa isolata della zona industriale di Catania intenti a effettuare il travaso di gasolio agricolo da un'autocisterna all'interno di un autoarticolato frigorifero per essere poi utilizzato per l'autotrazione. In totale, sono stati sequestrati 22.450 litri di gasolio agricolo, oltre all'autoarticolato e due autocisterne.

La seconda autocisterna

Nella stessa autorimessa, la guardia di finanza ha trovato un'altra autocisterna contenente 7.500 litri di gasolio per autotrazione ritenuto di provenienza illecita, che è stata sequestrata assieme al suo contenuto. Il proprietario, assieme ai quattro arrestati, è stato denunciato in stato di libertà per contrabbando di prodotti energetici.