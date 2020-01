Saldi in Sicilia, crescita tra il 5 e il 10% rispetto al 2019

I saldi invernali in Sicilia fanno impennare le vendite del 10%. A una settimana dal loro inizio, gli sconti di fine stagione stanno rispettando le aspettative.

Le dichiarazioni

"C'è la tendenza al consumo. Paragonati allo scorso anno, nella prima settimana stiamo registrando l'aumento degli affari tra il 5 e il 10%. Una tendenza positiva, confermata anche dalla spesa per famiglia di circa 210 euro", l'analisi di dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo. Nonostante la concorrenza degli acquisti fatti in rete e chi spinge per l'abolizione dei saldi, la stagione degli sconti rimane uno dei momenti più importanti per il commercio. "I saldi non si toccano - conclude Di Dio - Cosa diversa sono le promozioni, per le quali chiediamo invece alla Regione la deregulation affinché seguano le regole di mercato".