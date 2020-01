Auto finisce fuori strada sulla Catania-Caltagirone, morto un 41enne

Un uomo di 41 anni, Massimiliano Gurrieri, è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina sulla statale 385 Catania-Caltagirone. Secondo le prime ricostruzioni, il 41enne era alla guida della sua auto per recarsi al lavoro quando, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Augusta, competenti per territorio, per effettuare i rilievi e le indagini.