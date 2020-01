Droga, due persone arrestate per spaccio in via Egadi a Catania

Due persone, O. T., di 27 anni, e O. S., di 47, sono state arrestate la notte scorsa dai carabinieri, a Catania, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il primo è stato sorpreso a vendere cocaina su un banchetto nel cortile di una palazzina di via Egadi ed è stato bloccato dagli uomini dell’Arma mentre cercava di disfarsi della droga. I militari gli hanno sequestrato anche 73 dosi di cocaina e una ricetrasmittente, che gli serviva per comunicare con il complice. Quest'ultimo è stato individuato e bloccato in un appartamento dello stabile dopo essere riuscito a gettare nel wc due grammi di marijuana e otto di cocaina. In casa i militari hanno anche sequestrato 1.816 euro in contanti.

Dopo il processo per direttissima i due sono stati posti agli arresti domiciliari.