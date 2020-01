Meteo a Palermo: le previsioni del 6 gennaio

La situazione meteo in città

A Palermo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Epifania sostanzialmente stabile e asciutta, salvo qualche disturbo sui versanti esposti a settentrione, ma piuttosto rigida e ancora ventosa. Da segnalare, in particolare, residui addensamenti nuvolosi al mattino sul Crotonese e a ridosso della Sila, occasionalmente associati a qualche fiocco fin verso i 150-200 m; si rinnovano condizioni di variabilità su Nebrodi, Madonie, versante settentrionale dell'Etna, Irpinia, Picentini e Sannio.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,7 µg/m³.