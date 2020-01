Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 5 gennaio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Le nostre regioni vengono interessate da condizioni di variabilità, correnti umide raggiungono il Sud Italia portando qualche fenomeno sul Nord della Sicilia. Dalla notte è attesa una nuova intensificazione delle precipitazioni per l'arrivo di aria fredda. Possibili deboli nevicate fino a quote basse sulla Sila. Temperature in calo specie dalla sera. Venti in rinforzo e rotazione da Grecale. Mari mossi, molto mosso lo Ionio al largo

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.