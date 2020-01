Incidente nel Palermitano, moto finisce in un burrone: due feriti

Due persone di 35 e 32 anni a bordo di una moto sono finiti in un burrone, intorno alle 5 di questa mattina, in via Alekos Panagulis, vicino Torretta (Palermo). I due sono stati soccorsi e recuperati dai vigili del fuoco del soccorso Saf e trasportati in ospedale a Villa Sofia in codice rosso. Sull'accaduto indagano i carabinieri.