Meteo a Palermo: le previsioni del 3 gennaio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Infiltrazioni di aria umida con effetto tunnel entrano nel campo di alte pressioni. Giornata stabile ma non del tutto soleggiata con le zone tirreniche della Sicilia alle prese con una nuvolosità irregolare, più spessa nella seconda parte del giorno. Temperature stabili su valori miti, in lieve calo solo sui settori occidentali. Venti deboli da ONO, mari poco mossi o a tratti mossi

La situazione meteo a Catania

A Catania bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.