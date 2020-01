Caltanissetta, si lancia con tuta alare e si schianta: morto 25enne

Si è lanciato con la tuta alare, la wingsuit, dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta ma il suo paracadute non si è aperto, schiantandosi al suolo. È morto facendo la cosa che amava di più Luca Barbieri, paracadutista professionista di 25 anni, originario della provincia di Parma. A lanciare l’allarme è stata la donna che lo aveva accompagnato in auto sul cavalcavia, da tre anni interdetto alla circolazione perché non sicuro. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza del 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Quasi mille salti all’attivo

Nonostante la giovane età, Barbieri aveva già all’attivo quasi mille salti con la wingsuit. A ottobre, aveva pubblicato su YouTube un video di un suo volo in Arabia Saudita, nel quale si vede la spettacolarità, ma anche la pericolosità, di questa disciplina, una sorta di caduta libera che prevede alla fine l’apertura del paracadute. Anche sui suoi profili social, il giovane aveva postato filmati e immagini dei suoi lanci. Prima dell’ultimo tuffo dal viadotto, Barbieri aveva già provato altri voli nel Nisseno.