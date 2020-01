La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA) https://meteo.sky.it/italia

La situazione nel resto della Sicilia

Condizioni più anticicloniche garantiscono una giornata nel complesso stabile e soleggiata su gran parte delle nostre regioni. C'è da segnalare tuttavia una ariabilità sulla dorsale campana, nord Sicilia e Sila ma senza effetti. Temperature stabili o in lieve calo in quota. Massime fino a 14-15°C. Venti intorno NNO, deboli con locali rinforzi. Mari poco mossi o mossi ma fino a molto mosso lo Ionio al largo ed il Canale di Sicilia.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,9 µg/m³.