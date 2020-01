Palermo, uomo picchiato e derubato in via Immacolatella

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, un uomo è stato picchiato e rapinato mentre stava per entrare nella sua auto parcheggiata in via Immacolatella, a Palermo. L’uomo, verso le 3:45, è stato accerchiato da alcuni uomini che lo hanno seguito appena uscito dal locale di proprietà della moglie, in via Alessandro Paternostro, per poi accerchiarlo quando è rimasto solo. Lo hanno quindi picchiato e gli hanno rubato parte dell’incasso, circa 900 euro. Sull’aggressione indaga la polizia.