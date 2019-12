Marsala, ferito con una fucilata alla gamba: indagini in corso

Un uomo di 39 anni, A. R., è stato ferito alla gamba destra con un colpo di fucile intorno alle 17 a Marsala, nella zona di corso Gramsci. La vittima è stata poi trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Borsellino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Chi gli ha sparato è fuggito dopo aver esploso il colpo. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia del commissariato di Marsala. Nel 2009 l'uomo era stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Sorveglianza di Palermo, in quanto doveva scontare una pena detentiva di 11 mesi e sei giorni per una tentata rapina e un furto.