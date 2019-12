Meteo a Palermo: le previsioni del 30 gennaio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 1250 metri. Basso Tirreno da agitato a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a agitato.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare molto mosso

La situazione meteo a Enna

A Enna bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.