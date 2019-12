Messina, individuati 13 lavoratori in nero: multe per 178mila euro

Durante una serie di controlli condotti in 73 aziende ed esercizi commerciali a Messina e provincia, i carabinieri hanno individuato 13 lavoratori in nero e hanno denunciato, a vario titolo, sette titolari per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, violazione delle norme a tutela dei lavoratori minori e utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei dipendenti senza autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro. I militari hanno anche elevato sanzioni amministrative e ammende per un totale di oltre 178mila euro.