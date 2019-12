Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 29 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 16mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

La situazione meteo a Catania

A Catania giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,3 µg/m³.