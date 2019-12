Messina, minaccia e aggredisce poliziotti: arrestato un 46enne

Fermato perché, in evidente stato di ebbrezza, stava insultando alcune persone lungo la strada, ha cominciato a minacciare i poliziotti intervenuti per calmarlo e poi li ha aggrediti. Per questo, un 46enne di Messina, G.L., è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale.