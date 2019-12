Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 27 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un parziale calo del geopotenziale, legato ad un impulso di aria fredda in scorrimento sui Balcani, si associa all'ingresso di correnti più umide dai quadranti nordoccidentali sulle regioni meridionali. Ne scaturisce una giornata improntata alla variabilità su Campania, Calabria e Sicilia con il transito a più riprese di nuvolosità medio-alta. In serata troveranno spazio addensamenti a tratti compatti su Irpinia, Picentini e Sannio e qualche breve rovescio sulle province centro-occidentali della Sicilia. Temperature in generale diminuzione nei valori massimi. Mari: basso Tirreno e Canale di Sicilia da poco mossi a mossi dalla sera; Ionio poco mosso sotto costa, mosso o molto mosso a largo.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.