La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Natale con variabilità sul Nord della Sicilia dove non si esclude qualche debole fenomeno specie a ridosso dei rilievi. Meglio su Ioniche seppur con addensamenti pomeridiani. Temperature stabili o in lieve aumento sui versanti orientali. Venti da ONO, anche moderati. Mari mossi, fino a molto mosso il basso tirreno.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.