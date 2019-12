Un Gesù bambino di colore nero è stato deposto sull'altare della cattedrale di Palermo dall'arcivescovo del capoluogo siciliano, Corrado Lorefice, durante la messa di Natale, celebrata a mezzanotte e nel segno dell'accoglienza ai migranti. La statuetta è stata adagiata nello stesso luogo in cui si trovano anche le spoglie di don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio (quartiere palermitano) ucciso dalla mafia e proclamato beato.

La foto del Gesù bambino nero alla Cattedrale di Palermo

La cerimonia

Un'iniziativa fortemente voluta dall'arcivescovo, da sempre in prima linea nella difesa dei migranti e delle persone più deboli. La scena della Natività è stata riproposta al termine della processione nella cattedrale. Dal corridoio centrale, procedendo verso l'altare, è avanzato un piccolo corteo formato da otto bambini vestiti di bianco e di blu (sei italiani e due stranieri), che hanno portato candele e composizioni floreali. Dietro di loro, un italiano e una donna di colore hanno trasportato la statuetta di Gesù.

L'omelia dell'arcivescovo di Palermo

L’arcivescovo di Palermo, nel corso della sua omelia durante la messa, ha affermato: "Nel Natale di Gesù la via di Dio è l'uomo. Natale ci ricorda che dobbiamo ripartire dall'uomo. Noi non possiamo avere altra via per rimanere umani, per alimentare la fede cristiana e condividerla in questo nostro tempo che conosce il travaglio della custodia del volto autentico dell'uomo".

Monsignor Lorefice ha ricordato anche le parole del papa: "Siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. Abbiamo estremo bisogno che tu riveli in noi la tua semplicità avvicinando noi, anzi la chiesa e il mondo tutto, a te. Il mondo è stanco e sfinito perché fa a gara a chi è il più grande. C'è una concorrenza spietata tra governi, tra chiese, tra popoli, all'interno delle famiglie, tra una parrocchia e un'altra: chi è il più grande tra di noi? Il mondo è piagato da ferite dolorose perché il suo grande morbo è: chi è il più grande?"

La storia della statua

La statua di Gesù bambino nero proviene dalla Tanzania. A donarla al parroco della cattedrale, monsignor Filippo Sarullo (in occasione del 25esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale), sono stati alcuni missionari del Paese africano.

Data ultima modifica 25 dicembre 2019 ore 13:45