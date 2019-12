La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA) https://meteo.sky.it/italia

La situazione nel resto della Sicilia

Prevale il sole su Calabria e Campania con qualche addensamento in più sull'area dello Stretto. Sulla Sicilia variabilità al mattino con qualche goccia di pioggia non esclusa sul settore settentrionale. In serata nubi medio basse in aumento tra Sicilia e Calabria cn qualche piovasco notturno su quest'ultima. Temperature stabili, venti sostenuti da NO con mari molto mossi o anche agitati.

La situazione meteo a Catania

A Catania bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1 µg/m³.