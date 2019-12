Maltempo, danni per la mareggiata nel Messinese

Ad Acquacalda, frazione di Lipari (in provincia di Messina), per via delle mareggiate dovute all’ondata di maltempo dei giorni scorsi, si sono registrati ingenti danni (LE PREVISIONI DEL METEO). La strada del lungomare è stata colpita in diversi punti. La località di San Gaetano è isolata a causa di un allagamento che ha coinvolto case, alberghi e ristoranti. Via Quattropani è la sola che si può raggiungere, facendo però un lungo giro di circa 20 chilometri.

I collegamenti marittimi, dopo tre giorni, sono ripresi invece nella tarda mattinata: da Milazzo (nel Messinese) sono partiti un aliscafo e una nave.