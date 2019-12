Anziano picchiato e rapinato a Marsala: arrestata 47enne

Una donna di 47 anni, A. C., condannata il 30 ottobre 2018 dal Gup di Marsala a 4 anni e 4 mesi di carcere per sequestro di persona, rapina e lesioni personali in danno di un nordafricano, è stata arrestata dalla polizia e portata nel carcere Pagliarelli a Palermo, dove deve scontare i residui quattro anni di reclusione. La donna è stata condannata insieme al compagno O. M., 46 anni, al quale il Gup ha inflitto 5 anni di carcere.

L'aggressione

La coppia, a fine settembre 2017, fu arrestata dalla polizia dopo la denuncia presentata in commissariato da un anziano nordafricano. I fatti contestati risalgono alla sera del 15 settembre 2017. L'indomani, l'anziano si presentò alla polizia di Marsala per raccontare di essere stato vittima di un'aggressione da parte di tre individui che lo avevano violentemente percosso e derubato di 1.500 euro. Per intimorire la vittima, che dopo essere stata condotta in auto in una zona isolata della periferia di Marsala subì diverse ferite da taglio in varie parti del corpo e una frattura ad una mano, furono utilizzati un bastone e un coltello.