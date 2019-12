Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 23 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 1.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. Mare molto agitato. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

I venti settentrionali che seguono la perturbazione arrivata domenica daranno luogo ancora a rovesci intermittenti sul Nord della Sicilia, in attenuazione solo a fine giornata; nevicate sui rilievi oltre i 1500 m di quota. Venti forti di Maestrale. Mari molto agitati, localmente grossi, con elevato rischio di mareggiate sulle coste esposte del Palermitano e del Messinese.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare molto agitato.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,5 µg/m³.