Rapina in farmacia nel Siracusano: arrestati un minorenne e un 22enne

Un 22enne e un 16enne sono stati arrestati a Lentini dalla polizia poco dopo aver rapinato una farmacia della cittadina in provincia di Siracusa. I due ragazzi si sono introdotti nel negozio, in via Garibaldi, armati di pistola e con i volti resi irriconoscibili, poi hanno portato via la cassettiera del registratore di cassa contenente 50 euro in monete.

L'arresto

Intervenuti sul posto, gli agenti del commissariato di Lentini hanno raccolto le descrizioni dei rapinatori, che sono stati individuati poco distanti dalla farmacia con ancora addosso un sacchetto contenente il bottino. La cassettiera del registratore di cassa è stata rinvenuta in una casa abbandonata poco distante. Il sedicenne è stato trasferito al centro di prima accoglienza per i minorenni di Catania, mentre il maggiorenne è stato portato nel carcere di Siracusa.