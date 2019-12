Un 47enne di Bagheria (in provincia di Palermo) è stato raggiunto da un provvedimento del gip di Termini Imerese (nel Palermitano), eseguito dalla polizia, col quale è stato allontanato da casa e sottoposto a braccialetto elettronico. L’uomo, accusato dei reati di estorsione e violenze in famiglia, avrebbe costretto la moglie a consegnargli del denaro. La vittima, inoltre, avrebbe subito umiliazioni, violenze e minacce anche in presenza della figlia minore.

Applicato il Codice Rosso

La vittima aveva querelato il marito in precedenza. Successivamente, dietro l'apparente ravvedimento dell'uomo, aveva ritirato la denuncia, per poi presentarla di nuovo non appena il 47enne ha ricominciato a vessarla. Per la prima volta, a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso, il personale del commissariato di Bagheria, sul proprio territorio di competenza, ha eseguito la misura del braccialetto elettronico per un indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.