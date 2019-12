Catania, ruba orologio d'oro a passeggero in aeroporto: denunciato

Un 49enne che aveva rubato un orologio in oro a un passeggero durante i controlli al varco sicurezza dell'aeroporto di Catania è stato identificato e denunciato dalla polizia di frontiera, in collaborazione con guardie giurate della Sac Service. Dopo che la vittima ha denunciato il furto, gli investigatori, grazie alla visione dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza, hanno scoperto il ladro: un passeggero in procinto di partire per Roma. L'uomo è stato bloccato mentre era in coda al gate per l'imbarco. Aveva l'orologio rubato in tasca. Il 49enne è stato denunciato per furto aggravato e la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.