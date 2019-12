Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 20 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato su Calabria, Campania e Sicilia fino a martedì, grazie ad un promontorio anticiclonico di stampo sub-tropicale, salvo maggiore nuvolosità in addossamento sui versanti ionici dove entro martedì sarà possibile anche qualche pioviggine. La crescente ingerenza di correnti molto miti di matrice africana darà luogo ad un sensibile aumento delle temperature a tutte le quote.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,1 µg/m³.