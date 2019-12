La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Il minimo depressionario innesca un flusso di correnti umide e moderatamente instabili sulle nostre regioni meridionali, raggiunte da una diffusa copertura nuvolosa alta e stratiforme. Da segnalare qualche pioggia o rovescio sui settori meridionali e ionici della Sicilia, più insistenti sui versanti orientali di Etna e Peloritani, possibili anche locali temporali specie sul Trapanese. Temperature diurne in lieve calo in Sicilia. Venti tesi o localmente forti di Ostro e Scirocco. Mari da molto mossi ad agitati.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 9.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare molto mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.