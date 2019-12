Palermo, ruba un orologio da 5mila euro a una donna: arrestato

Un uomo, N. A. 52enne residente nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di avere rapinato una donna lo scorso luglio nella zona di corso Calatafimi a Palermo.

La rapina

L'uomo, secondo quanto ricostruito dalle indagini degli agenti del commissariato Porta Nuova, avrebbe rubato un orologio dal valore di 5mila euro. Il Gip ha disposto per il 52enne la custodia cautelare in carcere. Il presunto rapinatore avrebbe seguito la donna, l'avrebbe attesa per oltre 50 minuti e quando stava per entrare in auto in via Platania le avrebbe strappato l'orologio. L'uomo è stato rintracciato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.