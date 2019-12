Meteo a Palermo: le previsioni del 17 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Nuvolosità stratiforme in transito sulla Campania, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in lieve flessione nei valori massimi. Venti in nuovo rinforzo sulla Sicilia settentrionale e tra Aspromonte, Serre e bassa Calabria tirrenica; raffiche di Scirocco anche superiori ai 60-80 km/h su crinali e valli di Peloritani, Nebrodi e Madonie. Mari: Ionio mosso, Canale di Sicilia e Tirreno occidentale da molto mossi ad agitati.

La situazione meteo a Catania

A Catania nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,3 µg/m³.