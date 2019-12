Centri scommesse illegali, sei denunce a Palermo

Sei titolari di centri scommesse sono stati denunciati dai carabinieri a Palermo. I controlli sono scattati in zona Malaspina, in piazza Amendola, in via Messina Marine, in via Giafar, al Villaggio Santa Rosalia e in zona Fiera. Gli esercenti sono stati multati complessivamente per 265 mila euro. Tra gli esercizi c'era chi non era autorizzato e chi è risultato essere completamente abusivo, e per questo è scattato anche il sequestro, i militari hanno requisito anche alcune attrezzature non conformi.