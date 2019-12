Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 16 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Temperature in ulteriore rialzo sulle province tirreniche, stazionarie o in lieve flessione altrove; massime ben superiori alle medie stagionali con punte di 20-23°C su Palermitano e Messinese e nell'intorno dei 17-19°C lungo le località costiere peninsulari. Venti in nuovo rinforzo dai quadranti meridionali, da moderati a tesi di Scirocco su Canale di Sicilia e basso versante tirrenico. Mari: Ionio poco mosso sotto costa, Canale di Sicilia mosso, Tirreno da mosso a molto mosso a partire dal settore occidentale del bacino.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo nebbie o nubi basse dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,8 µg/m³.